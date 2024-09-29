Президент України вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Участь в події взяли рабини та посли.

У 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

В церемонії вшанування пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів, яка відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, взяли участь рабини та посли.

Представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. Зеленський подякував усім присутнім, хто вшанував пам’ять загиблих.

"Ми не можемо забувати про такі страшні часи - фашизму, нацизму. Маємо про це нагадувати всім. Згадувати не лише в Україні, а й нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову", - заявив Зеоенський.

Президент відзначив вагомий внесок країн-союзників та єврейського народу в перемогу над нацизмом.

Загалом за час окупації нацисти вбили порядка 100 тисяч людей у Бабиному Яру.

Крім того, наступного тижня починається святкування Рош га-Шана і до Умані з'їжджаються тисячі хасидів.