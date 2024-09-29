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На святкування Рош га-Шана до Умані з'їжджаються тисячі хасидів

29 вересня 2024, 17:11
На святкування Рош га-Шана до Умані з'їжджаються тисячі хасидів
Фото:tochka.net
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На сьогодні вже прибуло порядка п'яти тисяч паломників-хасидів. 

Про це повідомили в пресслужбі Державної міграційної служби.

Цього тижня до Черкаської області масово прибувають паломники-хасиди для святкування з 2 по 4 жовтня в місті Умань Рош га-Шана. 

"В місті вже посилено заходи безпеки. Саме посиленню безпеки під час проведення святкових заходів та перебування іноземних громадян в Україні сьогодні була присвячена міжвідомча нарада у місті Умань Черкаської області за участі керівного складу Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних питань, Адміністрації Державної прикордонної служби, представників Управління служби безпеки в Черкаській області, Головного управління Національної гвардії, апарату Державної міграційної служби, очільників Черкаської військової адміністрації і міста Умань та представника поліції Держави Ізраїль", - заявили у відомстві. 

Від минулого тижня в Умані запрацював особливий режим в’їзду та виїзду з міста. 

Також було встановлено пересувний ситуаційний центр, який технічно оснащений задля контролю й безпеки на вулицях під час святкувань, у посиленому режимі працюють патрульна поліція та інші правоохоронні відомства. 

У відомстві додали, що до Умані прибули поліцейські Ізраїлю. 

"Разом з українськими колегами вони несуть службу в місцях проживання та паломництва хасидів. За дотриманням законності перебування іноземних гостей слідкуватиме підрозділ Центрально-південного міжрегіонального управління, який технічно посилено спеціалізованим автотранспортом та мобільним автоматизованим робочим місцем", - написано в заяві.

За словами прикордонників, наразі до Умані вже приїхало близько 5 тисяч прочан.

 
УманьРош га-Шана

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