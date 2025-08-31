Україна заборонила паломництво хасидів до Умані через війну (оновлено)

Раніше паломники часто прибували до Умані, в’їжджаючи через кордон з Молдовою, незважаючи на застереження української влади.

Україна заборонила щорічне паломництво десятків тисяч хасидських євреїв до Умані у вересні через триваючу війну з росією та посилені ракетні й дронові атаки на місто та центральні регіони країни. Рішення стосується святкування Рош га-Шана та масових зборів, які в Україні заборонені з початку вторгнення рф у лютому 2022 року.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Раніше паломники часто прибували до Умані, в’їжджаючи через кордон з Молдовою, незважаючи на застереження української влади. Київ висловив розчарування відсутністю підтримки з боку Ізраїлю та вимагатиме фінансової допомоги та присутності ізраїльської поліції у разі, якщо паломництво все ж відбудеться.

Уряд Молдови також висунув низку умов, включно з фінансуванням тимчасового терміналу для додаткових рейсів, присутністю поліції уздовж маршруту та забезпеченням безпеки та логістики. Ізраїль має переказати кошти до 3 вересня, інакше поїздка не буде дозволена.

Цьогорічна поїздка є пріоритетом для харедимних релігійних лідерів, які зверталися за фінансуванням приблизно 10 мільйонів шекелів (3 млн доларів) через Молдову.

Нові обмеження відбуваються на тлі суперечок в Ізраїлі щодо ухиляння студентів йешив від військової служби. Армія оборони Ізраїлю планує розмістити військову поліцію у пунктах пропуску та аеропорту Бен-Гуріон, аби запобігти виїзду ухилянтів. Генпрокуратура Ізраїлю наголосила, що уряд не має права створювати механізм, який дозволяв би харедимам уникати служби.

Близько 80 тисяч харедимних чоловіків підлягають призову, а Армія оборони Ізраїлю стикається з гострим браком особового складу через війну. Лідери громади наполягають, що поїздка до Умані є релігійним обов’язком, а не відпочинком, та вимагають винятків у законодавстві.

Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн заявив, що наразі жодних змін в політиці України з цього питання немає.

Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу лідера хасидів рабина Нахмана під час свята Рош га-Шана частково пов’язане із забороною на масові зібрання, яка діє по всій Україні від моменту вторгнення росії у лютому 2022 року, повідомило новинне видання Maariv.

За останній місяць росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами на міста України, включаючи масштабні атаки на західну та центральну Україну, де розташована Умань, зазначається у статті Times of Israel.