Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна заборонила паломництво хасидів до Умані через війну (оновлено)

31 серпня 2025, 19:16
Україна заборонила паломництво хасидів до Умані через війну (оновлено)
Фото: EPA/UPG
Раніше паломники часто прибували до Умані, в’їжджаючи через кордон з Молдовою, незважаючи на застереження української влади.

Україна заборонила щорічне паломництво десятків тисяч хасидських євреїв до Умані у вересні через триваючу війну з росією та посилені ракетні й дронові атаки на місто та центральні регіони країни. Рішення стосується святкування Рош га-Шана та масових зборів, які в Україні заборонені з початку вторгнення рф у лютому 2022 року.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Раніше паломники часто прибували до Умані, в’їжджаючи через кордон з Молдовою, незважаючи на застереження української влади. Київ висловив розчарування відсутністю підтримки з боку Ізраїлю та вимагатиме фінансової допомоги та присутності ізраїльської поліції у разі, якщо паломництво все ж відбудеться.

Уряд Молдови також висунув низку умов, включно з фінансуванням тимчасового терміналу для додаткових рейсів, присутністю поліції уздовж маршруту та забезпеченням безпеки та логістики. Ізраїль має переказати кошти до 3 вересня, інакше поїздка не буде дозволена.

Цьогорічна поїздка є пріоритетом для харедимних релігійних лідерів, які зверталися за фінансуванням приблизно 10 мільйонів шекелів (3 млн доларів) через Молдову.

Нові обмеження відбуваються на тлі суперечок в Ізраїлі щодо ухиляння студентів йешив від військової служби. Армія оборони Ізраїлю планує розмістити військову поліцію у пунктах пропуску та аеропорту Бен-Гуріон, аби запобігти виїзду ухилянтів. Генпрокуратура Ізраїлю наголосила, що уряд не має права створювати механізм, який дозволяв би харедимам уникати служби.

Близько 80 тисяч харедимних чоловіків підлягають призову, а Армія оборони Ізраїлю стикається з гострим браком особового складу через війну. Лідери громади наполягають, що поїздка до Умані є релігійним обов’язком, а не відпочинком, та вимагають винятків у законодавстві.

Оновлено

Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн заявив, що наразі жодних змін в політиці України з цього питання немає.

Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу лідера хасидів рабина Нахмана під час свята Рош га-Шана частково пов’язане із забороною на масові зібрання, яка діє по всій Україні від моменту вторгнення росії у лютому 2022 року, повідомило новинне видання Maariv.

За останній місяць росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами на міста України, включаючи масштабні атаки на західну та центральну Україну, де розташована Умань, зазначається у статті Times of Israel.

хасидиУманьвійна в Україні

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється