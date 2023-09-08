В Умані ввели особливий режим через паломництво хасидів
Режим в місті триватиме з 11 по 21 вересня.
Про це Уманська міська голова Ірина Плетньова написала на Facebook-сторінці.
"Шановні жителі та гості громади! З 11.09.2023 по 21.09.2023 на території міста Умань встановлюється ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ вʼїзду та виїзду, пересування громадян у звʼязку з святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята", - йдеться в дописі.
Також забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд трасою М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вулиці Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.
Міський голова просить громаду з розумінням поставитися до ситуації.
Нагадаємо, що в квітні росія завдала ракетного удару по Умані.