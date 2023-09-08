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В Умані ввели особливий режим через паломництво хасидів

08 вересня 2023, 14:47
В Умані ввели особливий режим через паломництво хасидів
Фото: Павло Паламарчук для iPress.ua
Місто Умань Черкаської області вводить особливий режим вʼїзду-виїзду і пересування громадян через святкування хасидами Нового року.

Режим в місті триватиме з 11 по 21 вересня.

Про це Уманська міська голова Ірина Плетньова написала на Facebook-сторінці.

"Шановні жителі та гості громади! З 11.09.2023 по 21.09.2023 на території міста Умань встановлюється ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ вʼїзду та виїзду, пересування громадян у звʼязку з святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята", - йдеться в дописі. 

Також забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд трасою М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вулиці Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.

Міський голова просить громаду з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, що в квітні ​​росія завдала ракетного удару по Умані.

хасидиУманьНовий рікпаломництво

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