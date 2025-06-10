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ПОЛІТИКА

Президент України ввів нові санкції проти росії

10 червня 2025, 18:14
Президент України ввів нові санкції проти росії
Зокрема, під обмеження потрапив табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму.

Президент Володимир Зеленський увів в дію санкції Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти російських чиновників та організацій, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей.

Відповідний указ № 395/2025 опублікували на сайті президента.

Під обмеження потрапили 48 людей. Серед них — Роман Альохін, відомий як російський воєнкор. Минулого року був радником уряду Курської області в росії.

Також у санкційний список внесли начальника управління президента рф з громадських проєктів Сергія Новікова і депутата Палати представників білорусі Дмитра Шевцова.

Під санкціями опинились девʼять юросіб, серед яких:

  • міжнародний дитячий центр "Артек" (перебуває під контролем Міністерства освіти росії з моменту окупації Криму);
  • загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді "Рух перших" та його херсонський осередок;
  • центр гуманітарних і культурних ініціатив "Світанок";
  • так званий Мелітопольський державний університет;
  • російське товариство "Знання";
  • "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту росії міста Севастополя" та інші.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.

війнасанкціі проти росіїВолодимир Зеленський

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