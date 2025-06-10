Президент України ввів нові санкції проти росії
Президент Володимир Зеленський увів в дію санкції Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти російських чиновників та організацій, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей.
Відповідний указ № 395/2025 опублікували на сайті президента.
Під обмеження потрапили 48 людей. Серед них — Роман Альохін, відомий як російський воєнкор. Минулого року був радником уряду Курської області в росії.
Також у санкційний список внесли начальника управління президента рф з громадських проєктів Сергія Новікова і депутата Палати представників білорусі Дмитра Шевцова.
Під санкціями опинились девʼять юросіб, серед яких:
- міжнародний дитячий центр "Артек" (перебуває під контролем Міністерства освіти росії з моменту окупації Криму);
- загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді "Рух перших" та його херсонський осередок;
- центр гуманітарних і культурних ініціатив "Світанок";
- так званий Мелітопольський державний університет;
- російське товариство "Знання";
- "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту росії міста Севастополя" та інші.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.