Президент України ввів нові санкції проти росії

Зокрема, під обмеження потрапив табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму.

Президент Володимир Зеленський увів в дію санкції Ради нацбезпеки та оборони про нові санкції проти російських чиновників та організацій, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей.

Відповідний указ № 395/2025 опублікували на сайті президента.

Під обмеження потрапили 48 людей. Серед них — Роман Альохін, відомий як російський воєнкор. Минулого року був радником уряду Курської області в росії.

Також у санкційний список внесли начальника управління президента рф з громадських проєктів Сергія Новікова і депутата Палати представників білорусі Дмитра Шевцова.

Під санкціями опинились девʼять юросіб, серед яких:

міжнародний дитячий центр "Артек" (перебуває під контролем Міністерства освіти росії з моменту окупації Криму);

загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді "Рух перших" та його херсонський осередок;

центр гуманітарних і культурних ініціатив "Світанок";

так званий Мелітопольський державний університет;

російське товариство "Знання";

"Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту росії міста Севастополя" та інші.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.