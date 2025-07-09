Президент України зустрічається із Келлогом у Римі

Вона відбувається за зачиненими дверима.

Сьогодні вдень в столиці Італії почалась зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США щодо України Кітом Келлогом.

Про це повідомляє портал Європейська правда.

Мітинг проходить в рамках візиту Володимира Зеленського до Риму, де головною подією в четвер і п’ятницю буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.

Зі сторони України були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса.

Зустріч Зеленського та Келлога не передбачає заяв обох посадовців, а самі переговори проходять за зачиненими дверима.

Зустріч відбудеться якраз після того, як США спочатку призупинили постачання, а потім оголосили, зо відновлюють їх.

Члени команди Трампа зараз ведуть обговорення можливих поставок ракет для української ППО.

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