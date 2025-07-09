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ПОЛІТИКА

Білий дім не знав про плани Гегсета зупинити допомогу Україні — CNN

09 липня 2025, 08:44
Білий дім не знав про плани Гегсета зупинити допомогу Україні — CNN
джерело Instagram Pete Hegseth
Це вже другий випадок за рік, коли Гегсет одноосібно приймає подібне рішення щодо України.

Міністр оборони США Піт Гегсет самостійно ухвалив рішення про призупинення постачання зброї Україні, не погодивши його з Білим домом і не попередивши ключових посадовців.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації.

П’ятеро співрозмовників, поінформованих про ситуацію, стверджують, що рішення стало повною несподіванкою не лише для Білого дому, а й для спеціального представника президента з питань росії і України Кіта Келлога та державного секретаря Марко Рубіо. Вони дізналися про зупинку постачань зі ЗМІ.

Це вже другий випадок за рік, коли Гегсет одноосібно приймає подібне рішення щодо України. Подібна ситуація вже траплялася у лютому, але тоді втручання зупинило ініціативу ще на ранній стадії, повідомляють три окремі джерела.

Президент Дональд Трамп, коментуючи інцидент, не дав прямої відповіді, сказавши: "Я не знаю, чому б вам не сказати мені". Представниця Білого дому Керолайн Лівітт також не підтвердила, чи було це рішення погоджене. Вона пояснила, що Пентагон провів перегляд запасів, щоб гарантувати, що підтримка союзників відповідає інтересам США. За її словами, президент повністю довіряє міністру оборони.

Нагадаємо, що на початку липня Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів ППО, заявивши про потребу збереження зброї для інших загроз. Проте вже 7 липня Дональд Трамп несподівано заявив, що США повинні передати Україні озброєння для самозахисту. У розмові з президентом Володимиром Зеленським він запевнив, що особисто не ухвалював рішення про припинення постачань.

Згідно з Axios, після цього Трамп розпорядився передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot і тисне на Німеччину, щоб вона передала Україні одну з власних батарей Patriot. Крім того, за інформацією The Wall Street Journal, Трамп розглядає можливість передачі ще одного зенітного ракетного комплексу Patriot.

Водночас адміністрація США не уточнює, яке саме додаткове озброєння планується передати, хоча нещодавно Трамп заявив, що президент росії владімір путін несе відповідальність за масові втрати мирного населення, тому США мають посилити оборону Києва.

Раніше The Guardian повідомив, що зупинка американської допомоги була зумовлена нестачею ракет для Patriot на складах. В адміністрації Трампа це пояснили необхідністю перегляду запасів не лише щодо України, а й інших союзників.

На цьому тлі Європейський Союз розглядає можливість створення фонду допомоги Україні на 100 мільярдів євро в межах нового семирічного бюджету ЄС. Очікується, що ініціатива Єврокомісії буде представлена вже цього місяця. Якщо її схвалять, стабільне фінансування України може початися з 2028 року. Це рішення покликане компенсувати скорочення підтримки з боку США та забезпечити довгострокову допомогу на тлі затяжної агресії з боку росії.

СШАвійназброяПентагонЄвросоюздопомога УкраїніPatriotПіт ГегсетКіт КеллогМарко Рубіо

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