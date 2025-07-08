США скоротили запаси Patriot до критичного рівня – Guardian

Запаси ракет Patriot впали настільки низько, що викликали занепокоєння в Пентагоні щодо можливості поставити під загрозу потенційні військові операції США.

США мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для всіх військових планів Пентагону після відправки частини запасів на Близький Схід.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на власні джерела.

Запаси ракет Patriot впали настільки низько, що викликали занепокоєння в Пентагоні щодо можливості поставити під загрозу потенційні військові операції США, пише видання. Заступник міністра оборони США Стівен Файнберг санкціонував зупинити передачу військової допомоги, поки в Америці будуть перевірятимуть, куди надсилається зброя.

Президент США Дональд Трамп, схоже, скасував принаймні частину цього рішення. Він пообіцяв «надіслати ще трохи зброї» Україні, хоча він не розкрив, чи включатиме американська допомога ракети для систем Patriot.

Трамп також сказав президенту України Володимиру Зеленському в телефонній розмові, що він не несе відповідальності за зупинку поставок зброї та не наказував заморожувати військову допомогу для України, повідомляють джерела, знайомі з розмовою.

Чотири особи, безпосередньо знайомі з цим питанням, стверджують, що США припинили передавати військову допомогу Україні значною мірою через зниження запасів боєприпасів Пентагону.

Журналісти зазначають, що запаси критично важливих боєприпасів були нижчими за теперішній рівень протягом кількох років, коли адміністрація експрезидента Джо Байдена почала надсилати військову допомогу Україні.

Адміністрація Трампа розпочала досліджувати причини низького рівня запасів ракет Patriot та інших боєприпасів приблизно в лютому, повідомили джерела. Обговорення прискорилися після того, як США перекинули більше ракет-перехоплювачів на Близький Схід.

Ситуація також загострилася після рішення США атакували ядерні об'єкти Ірану минулого місяця, повідомили джерела. Тоді США випустили близько 30 ракет Patriot, щоб перехопити іранські балістичні ракети, випущені у відповідь на базу Аль-Удейд у Катарі.

8 липня Трамп підтвердив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу. Зокрема, йдеться про постачання озброєння, необхідного для захисту від російської агресії.

Пізніше стало відомо, що Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.