ЄС хоче створити фонд на €100 мільярдів для стабільної підтримки України

Цей крок ще більше перекладе підтримку України на Європу після послаблення ролі США.

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду для підтримки України на 100 мільярдів євро ($117 мільярдів), оскільки рф не демонструє намірів зупиняти війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, ці гроші можуть стати частиною пропозиції Єврокомісії щодо наступного семирічного бюджету ЄС, яка має бути представлена цього місяця. Якщо країни ЄС погодяться на це в межах переговорів стосовно бюджету, фінансування почнеться у 2028 році, щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу Україні.

Цей крок ще більше перекладе підтримку України на Європу, а не на США. Адміністрація американського президента Дональда Трампа скептично ставиться до надання додаткової допомоги Києву і навіть зупиняла поставки деяких ключових видів зброї минулого тижня. Хоча, днями Трамп дещо “змінив курс”.

Новий механізм фінансування від ЄС буде наслідувати вже наявну модель, за якою Єврокомісія надає допомогу Україні у вигляді грантів та кредитів. Більшість виплат пов'язані з реформами, які український уряд повинен здійснити, щоб країна могла вступити до ЄС.

Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами й буде обговорюватися до оприлюднення деталей наступної Багаторічної фінансової програми ЄС. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив у вівторок, 8 липня, що наразі ведеться оцінка та робота над різними варіантами, щоб забезпечити фінансування на наступний рік, додавши, що ЄС “готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно”.

За словами Домбровскіса, Єврокомісія розгляне варіанти збільшення допомоги через бюджет ЄС, а також через можливості використання надходжень від заморожених російських активів, після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить потенційний дефіцит фінансування України.

Нагадаємо, Європейська комісія разом з країнами-членами ЄС активно шукає варіанти покриття прогнозованого дефіциту українського бюджету у 2025 році, який може сягнути $19 мільярдів.

Причинами є скорочення підтримки з боку США та віддалені перспективи припинення війни з росією.