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Президент України звільнив посла у білорусі

23 червня 2023, 08:39
Президент України звільнив посла у білорусі
Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в білорусі.

Про це йдеться в указі на сайті президента. 

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в республіці білорусь", – зазначено у рішенні.

Нагадаємо, що україна досі не розірвала дипломатичні відносини з білоруссю.

Вчора Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з білорусі та росії.

Білорусьпосол

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