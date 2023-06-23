Президент України звільнив посла у білорусі
23 червня 2023, 08:39
Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в білорусі.
Про це йдеться в указі на сайті президента.
"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в республіці білорусь", – зазначено у рішенні.
Нагадаємо, що україна досі не розірвала дипломатичні відносини з білоруссю.
Вчора Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з білорусі та росії.