Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з білорусі та росії
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з росії та білорусі.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
Як зазначається, Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки білорусь, тимчасово окупованої території України”.
“Вважаю Закон правильним. Текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС”, - підкреслив глава держави.