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Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з білорусі та росії

22 червня 2023, 13:45
Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з білорусі та росії
Для додаткової оцінки документ був надісланий інституціям Європейського Союза.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок з росії та білорусі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки білорусь, тимчасово окупованої території України”. 

Вважаю Закон правильним. Текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС”, - підкреслив глава держави.

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