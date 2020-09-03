CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять великого українського поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня його народження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка
"Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві"
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УКРІНФОРМ.
"Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".
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