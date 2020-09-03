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Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

"Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві"
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять великого українського поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня його народження.
Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає УКРІНФОРМ.

"Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

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09 03 2020 14:00
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