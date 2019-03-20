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Президент увів у дію рішення Радбезу про санкції проти Росії

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків
Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 березня "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Президент увів у дію рішення Радбезу про санкції проти Росії Фото: Укрінформ

Відповідний указ №82/2019 опублікований на сайті Глави держави, повідомляє "Укрінформ".

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в документі.

Як пояснили у прес-службі РНБО, за ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

За даними Радбезу, санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків.

Крім того, санкції застосовані до осіб, які організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова; демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму; поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту; незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Також санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

До того ж РНБО запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Нагадаємо, що в ЗМІ оприлюднили прізвища росіян, проти яких ЄС введе санкції за керченську агресію.

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20 03 2019 17:39
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