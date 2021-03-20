Президент увів у дію санкції проти двох російських банків

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ «Сбербанк» та ПАТ «Промінвестбанк».

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт глави держави, відповідний указ №107/2021 підписано 19 березня.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБОУ», - йдеться у документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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