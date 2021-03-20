БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 11 березня про застосування санкцій проти російських АТ «Сбербанк» та ПАТ «Промінвестбанк».Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент увів у дію санкції проти двох російських банків
Фото: ua.news
Як передає Укрінформ із посиланням на сайт глави держави, відповідний указ №107/2021 підписано 19 березня.
«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБОУ», - йдеться у документі.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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20 03 2021 14:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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