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За рік банки закрили 870 відділень: найбільше – Ощадбанк

При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень
Банки у 2020 році закрили в Україні 868 відділень, залишилось 7 134 відділень, найбільше відділень за рік закрив Ощадбанк - 490.
За рік банки закрили 870 відділень: найбільше – Ощадбанк Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані НБУ, пише "Економічна правда".

Зазначається, що в Ощадбанку залишилось 1 837 відділень. 

Приватбанк за рік закрив 211 відділень, залишилось - 1 717. 

Водночас "Райффайзен Банк Аваль" за рік закрив 100 відділень, залишилось 396.

В "Альфа-Банку" залишилось 218 відділень (на 39 відділень менше). 

Сбербанк і ТАСкомбанк за рік закрили по 16 відділень.

При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше - "Укргазбанк" (26), "Акордбанк" - 8, банк "Січ" - 6, ПУМБ - 16, "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.

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19 01 2021 14:09
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