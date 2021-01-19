За рік банки закрили 870 відділень: найбільше – Ощадбанк При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень

Банки у 2020 році закрили в Україні 868 відділень, залишилось 7 134 відділень, найбільше відділень за рік закрив Ощадбанк - 490.

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Про це свідчать дані НБУ, пише "Економічна правда". Зазначається, що в Ощадбанку залишилось 1 837 відділень. Приватбанк за рік закрив 211 відділень, залишилось - 1 717. Водночас "Райффайзен Банк Аваль" за рік закрив 100 відділень, залишилось 396. В "Альфа-Банку" залишилось 218 відділень (на 39 відділень менше). Сбербанк і ТАСкомбанк за рік закрили по 16 відділень. При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше - "Укргазбанк" (26), "Акордбанк" - 8, банк "Січ" - 6, ПУМБ - 16, "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5. Читайте також: Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 908 мільйонів

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