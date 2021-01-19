БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБанки у 2020 році закрили в Україні 868 відділень, залишилось 7 134 відділень, найбільше відділень за рік закрив Ощадбанк - 490.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За рік банки закрили 870 відділень: найбільше – Ощадбанк
При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані НБУ, пише "Економічна правда".
Зазначається, що в Ощадбанку залишилось 1 837 відділень.
Приватбанк за рік закрив 211 відділень, залишилось - 1 717.
Водночас "Райффайзен Банк Аваль" за рік закрив 100 відділень, залишилось 396.
В "Альфа-Банку" залишилось 218 відділень (на 39 відділень менше).
Сбербанк і ТАСкомбанк за рік закрили по 16 відділень.
При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше - "Укргазбанк" (26), "Акордбанк" - 8, банк "Січ" - 6, ПУМБ - 16, "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.
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19 01 2021 14:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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