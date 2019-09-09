ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент відвідає США для участі в Генасамблеї ООН
Найближчим часом стане відома дата зустрічі Зеленського з Трампом
Фото: president.gov.ua
"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - заявив глава МЗС Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску, інформує "Інтерфакс-Україна".
Очільник відомства також зазначив, що найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського у Вашингтон, де він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, раніше передбачалося, що Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським у Польщі 31 серпня або 1 вересня, проте цю поїздку було скасовано через наближення на США урагану.
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