Президент відвідає США для участі в Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.

"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - заявив глава МЗС Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску, інформує "Інтерфакс-Україна".

Очільник відомства також зазначив, що найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського у Вашингтон, де він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським у Польщі 31 серпня або 1 вересня, проте цю поїздку було скасовано через наближення на США урагану.