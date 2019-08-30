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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зустріч Трампа із Зеленським у Варшаві не відбудеться

Трамп скасував поїздку до Польщі через наближення урагану
Президент США Дональд Трамп скасував заплановану раніше поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувається ураган.
Зустріч Трампа із Зеленським у Варшаві не відбудеться Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News

Замість Трампа до Варшави вирушить віцепрезидент США Майк Пенс, повідомляє Bloomgerg.

Президент США заявив, що залишається в країні, щоб "гарантувати, що всі ресурси уряду будуть зосереджені на протидії кризі - прийдешньому шторму".

"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу на шляху урагану", - цитує Трампа AP News.


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

Це вдруге за останні тижні Трамп скасував поїздку. Спочатку президент США планував вилетіти з Польщі в Копенгаген для свого першого офіційного візиту в Данію, але скасував його через відмову країни продавати Гренландію.

Президент США мав відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам початку Другої світової війни.

31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом – президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і парламентаріями.

Станом на 1 вересня у Зеленського у Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.

Нагадаємо, точна дата і час зустрічі лідерів США і України досі не узгоджені. 16 липня повідомлялося, що Зеленський планує відвідати США до кінця літа.

9 серпня Вільям Тейлор повідомляв, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі, а також на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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