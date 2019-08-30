Зустріч Трампа із Зеленським у Варшаві не відбудеться
Замість Трампа до Варшави вирушить віцепрезидент США Майк Пенс, повідомляє Bloomgerg.
Президент США заявив, що залишається в країні, щоб "гарантувати, що всі ресурси уряду будуть зосереджені на протидії кризі - прийдешньому шторму".
"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу на шляху урагану", - цитує Трампа AP News.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Це вдруге за останні тижні Трамп скасував поїздку. Спочатку президент США планував вилетіти з Польщі в Копенгаген для свого першого офіційного візиту в Данію, але скасував його через відмову країни продавати Гренландію.
Президент США мав відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам початку Другої світової війни.
31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом – президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і парламентаріями.
Станом на 1 вересня у Зеленського у Варшаві були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.
Нагадаємо, точна дата і час зустрічі лідерів США і України досі не узгоджені. 16 липня повідомлялося, що Зеленський планує відвідати США до кінця літа.
9 серпня Вільям Тейлор повідомляв, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі, а також на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн