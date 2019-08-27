Зустріч Трампа та Зеленського має відбутися у Варшаві, – Болтон

"Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським і у них знову буде шанс поговорити"

Президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни", - заявив Болтон, повідомляє УП.

Болтон наголосив, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися.

"Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, якою тривалою буде зустріч, зважаючи на зайнятість у церемоніях", - додав він.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що прибуде з візитом до Києва, проте конкретних дат він не вказав.