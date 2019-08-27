ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч Трампа та Зеленського має відбутися у Варшаві, – Болтон
"Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським і у них знову буде шанс поговорити"
Фото: president.gov.ua
"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни", - заявив Болтон, повідомляє УП.
Болтон наголосив, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися.
"Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, якою тривалою буде зустріч, зважаючи на зайнятість у церемоніях", - додав він.
Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що прибуде з візитом до Києва, проте конкретних дат він не вказав.
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