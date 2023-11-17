Президент Євроради збирається відвідати Україну з нагоди річниці Революції гідності – Politico

Візит голови Європейської ради відбувається напередодні обговорення лідерами ЄС щодо початку переговорів про вступ з Києвом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїде до Києва на початку наступного тижня для відзначення 10-ої річниці Революції гідності.

Про це повідомляє Роlitico .

Мішель відвідає Україну, щоб вшанувати пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року після того, як експрезидент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Прессекретар Мішеля зазначив, що наразі не може підтвердити візит, але повідомив, що глава Євроради буде у Берліні на початку наступного тижня.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.

Раніше повідомлялось, що ЄС у грудні відправить до Києва місію з пропозицією безпекових зобов'язань для України