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ПОЛІТИКА

Президент за підсумками закордонних візитів анонсував безпекове зміцнення України

22 серпня 2023, 21:10
Президент за підсумками закордонних візитів анонсував безпекове зміцнення України
За словами Зеленського, він повертається додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 серпня, повертається додому після своїх візитів до країни Європи. Він сказав, що Україна стала сильнішою.

Про це заявив глава України у Facebook.

"Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна - Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, він повертається додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями.

"Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", - заявив президент.

Президент розповів, що практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу. Також розмови велись про українську економіку, експорт, європейська та євроатлантична інтеграції. 

"Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем‘єр-міністру Міцотакіс, - це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів - Україна стала сильніше", - додав президент.

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію. Потім Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

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