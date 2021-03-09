Президент зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав Зеленський.

За інформацією пресслужби глави держави, Зеленський розповів Куку про досягнення України в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

Президент та його команда презентували гендиректору Apple проєкт "Дія City".

Також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

"Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів - на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple та українізацію персонального помічника Siri.

"Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч.

2 вересня глава Української держави перебуває у Каліфорнії.

Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.