ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком
Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів
Фото: Ukrinform
Про це глава держави повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав Зеленський.
За інформацією пресслужби глави держави, Зеленський розповів Куку про досягнення України в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.
Президент та його команда презентували гендиректору Apple проєкт "Дія City".
Також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.
"Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів - на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple та українізацію персонального помічника Siri.
"Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч.
2 вересня глава Української держави перебуває у Каліфорнії.
Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.
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