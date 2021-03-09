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Президент зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.
Президент зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком Фото: Ukrinform
Про це глава держави повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
 
"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав Зеленський.
 
За інформацією пресслужби глави держави, Зеленський розповів Куку про досягнення України в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.
 
Президент та його команда презентували гендиректору Apple проєкт "Дія City".
 
Також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.
 
"Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів - на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple та українізацію персонального помічника Siri.
 
"Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною", - заявив Зеленський.
 
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч.
 
2 вересня глава Української держави перебуває у Каліфорнії.
 
Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.
 
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03 09 2021 09:53
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