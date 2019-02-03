Президента хочуть просити про помилування Дронова

Документ доступний у розділі "Електронні петиції", повідомляє "Укрінформ".

Автор петиції Андрій Федоров вважає, що Дронов "засуджений несправедливо". На даний момент під петицією стоїть 829 підписів з 25 тисяч необхідних.

Додамо, що Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.

Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим.

На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян"). З цієї ж статті звинувачують і Олену Зайцеву.