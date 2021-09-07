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Президента і Раду просять якнайшвидше легалізувати медичний канабіс

Як мама тяжкохворої дитини, я прошу вас ухвалити законопроєкт про медичний канабіс, який носить ім’я Софії і має номер 5596. Це законопроєкт про медичний канабіс, який дозволить моїй дитині покращити якість свого життя і жити без болю
Мама тяжкохворої дівчинки у відеозверненні просить Президента Володимира Зеленського, Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова та депутатів підтримати законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, що суттєво покращить якість життя мільйонів пацієнтів.
Президента і Раду просять якнайшвидше легалізувати медичний канабіс Фото: з відкритих джерел
Про це Вікторія Мостовенко, мама хворої на складну форму епілепсії Софійки, ім’я якої носить вищезгаданий законопроєкт ("Закон для Софійки"), повідомила у Фейсбуці.
 
"Як мама тяжкохворої дитини, я прошу вас ухвалити законопроєкт про медичний канабіс, який носить ім’я Софії і має номер 5596. Це законопроєкт про медичний канабіс, який дозволить моїй дитині покращити якість свого життя і жити без болю", - йдеться у її відеозверненні.
 
За даними благодійного фонду "Пацієнти України", легалізації ліків на основі медичних конопель чекають в Україні понад 2 мільйони хворих з онкологією, хворобою Паркінсона, Альцгеймера, з псоріазом, розсіяним склерозом, ПТСР, паліативні хворі, близько 20 000 дітей, які страждають від тяжкої епілепсії. Доступ до ліків на основі медичного канабісу суттєво покращує якість життя таких хворих, позбавляє їх від тривалих болів.
 
Наразі Вікторія Мостовенко дістає для доньки олію на медичному канабісі з-за кордону. Ці ліки дозволені у понад 60 країнах світу, але в Україні люди, які дістають їх для своїх родичів, фактично є злочинцями, бо препарати досі під забороною.
 
Матір дівчинки пояснює, що без цих ліків тіло доньки щоденно скручують сильні багатогодинні судоми.
 
"Тому я змушена бути поза законом. Я змушена шукати шляхи, щоб купити ці ліки для своєї дитини і рятувати її щодня", - підкреслила вона.
 
У вівторок, 13 липня, о 9:30 під Верховною Радою тяжкохворі пацієнти проведуть акцію із закликом якнайшвидше проголосувати за "Закон для Софійки" - законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу.
 
Як повідомлялося, законопроєкт про легалізацію канабісу було зареєстровано у ВР 2 червня. Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 30 червня підтримав законопроєкт №5596 щодо легалізації медичного канабісу в Україні.
 
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09 07 2021 16:19
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