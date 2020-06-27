Під ОП вимагають легалізувати медичний канабіс
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми наголошуємо, що бездіяльність та ігнорування потреб та прав пацієнтів, зокрема у лікуванні препаратами на основі канабісу, суперечить як нормам Конституції, так і фундаментальним правам людини", - наголошують організатори заходу.
Під ОП проходить акція за легалізацію медичного канабісу / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
Учасники закликають Президента, уряд та парламентаріїв вжити заходів щодо забезпечення доступу пацієнтів до лікування препаратами, що містять канабіноїди, а також вимагають публічного звіту від органів центральної виконавчої влади про причини провалу в реалізації Стратегії державної політики щодо наркотичних засобів.
Участь в акції бере близько сотні людей. Дехто з них тримає плакати із закликами виконати їхні вимоги.
Акція проходить мирно.
Нагадаємо, що мер Амстердама у пошуках способів зменшення надмірної кількості туристів розмірковує над забороною продажу канабісу гостям з іноземних держав.
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