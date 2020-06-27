Під ОП вимагають легалізувати медичний канабіс

Під будівлею Офісу Президента проходить акція, учасники якої заявляють про необхідність правового регулювання контрольованого обігу канабісу та його похідних для наукових та медичних потреб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми наголошуємо, що бездіяльність та ігнорування потреб та прав пацієнтів, зокрема у лікуванні препаратами на основі канабісу, суперечить як нормам Конституції, так і фундаментальним правам людини", - наголошують організатори заходу.

Під ОП проходить акція за легалізацію медичного канабісу / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Учасники закликають Президента, уряд та парламентаріїв вжити заходів щодо забезпечення доступу пацієнтів до лікування препаратами, що містять канабіноїди, а також вимагають публічного звіту від органів центральної виконавчої влади про причини провалу в реалізації Стратегії державної політики щодо наркотичних засобів.

Участь в акції бере близько сотні людей. Дехто з них тримає плакати із закликами виконати їхні вимоги.

Акція проходить мирно.

Нагадаємо, що мер Амстердама у пошуках способів зменшення надмірної кількості туристів розмірковує над забороною продажу канабісу гостям з іноземних держав.