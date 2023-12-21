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ПОЛІТИКА

Верховна Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні

21 грудня 2023, 13:08
Верховна Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні
Фото: policy.info
Закон затвердили в другому читанні.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт  №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни", який дозволяє застосування медичного канабісу в Україні. На засіданні парламенту 20 грудня документ у другому читанні підтримали 248 депутатів.

Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram .

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Насамперед медичний препарат використовуватимуть для лікування ветеранів і онкохворих – людей, які живуть з постійним болем, та потребують цього нововведення в українській медицині. При цьому в Україні буде дозволено лише використання виробленого в Україні канабісу.

Виробництво ліків на основі медичного канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати рослину зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

В законі наголошується, що розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування.

Нагадаємо, 7 червня Кабмін підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Однак суспільна дискусія  щодо необхідності легалізації медичної марихуани тривала в Україні з 2016 року. Зокрема за легалізацію виступали вчені, лікарі, психологи та асоціації пацієнтів. З початком повномасштабної війни акценти змістились на необхідності легального забезпечення такими препаратами людей, які страждають від посттравматичного стресового розладу.

Верховна Радазаконканабіс

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