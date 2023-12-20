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Столиця Швейцарії може легалізувати кокаїн для боротьби з наркотиками – Reuters

20 грудня 2023, 14:01
Столиця Швейцарії може легалізувати кокаїн для боротьби з наркотиками – Reuters
Місто Базель. Фото: Alexio Marziano
В Берні розглядають пілотну схему, яка дозволить продаж кокаїну для рекреаційного використання як радикальний підхід до боротьби з наркотиками.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Швейцарія переглядає свою позицію щодо наркотиків після того, як деякі політики та експерти розкритикували повну заборону наркотиків як неефективну. Наразі на ранній стадії такий же пілотний проєкт застосовується щодо канабісу", - йдеться в матеріалі. 

Парламент Берна підтримав цю ідею, яка ще має подолати опір міської влади і потребуватиме змін у національному законодавстві.

"Контроль і легалізація можуть принести більше користі, ніж просто покарання за наркотики", - заявила член ради Берна від Альтернативної лівої партії Єва Чен.

За її словами, місто все ще далеке від потенційної легалізації, але ми повинні шукати нові підходи. 

"Саме тому ми закликаємо до проведення науково обґрунтованого пілотного дослідження", - додала вона.

 

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