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Амстердам думає про заборону продажу канабісу іноземцям

Окремо в четвер мерія Амстердама заявила, що групові екскурсії у районі "червоних ліхтарів" і інших районах столиці з вікнами для секс-працівників будуть офіційно заборонені з 1 квітня
Халсема прагне скоротити кількість торгових точок, що продають канабіс. Вона написала листа членам міської ради, в якому повідомила про намір вивчити питання про те, яким чином можна знизити привабливість вживання наркотиків серед туристів. До листа вона прикріпила результати згаданого опитування.
Амстердам думає про заборону продажу канабісу іноземцям Фото: masimka.com

Мер Амстердама у пошуках способів зменшення надмірної кількості туристів розмірковує над забороною продажу канабісу гостям з іноземних держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Очільниця міста Фемке Халсема прагне залучитися політичною підтримкою свого плану після того, як отримала показові дані соціологічного опитування. Воно продемонструвало, що третина іноземних туристів і майже половина британців будуть рідше відвідувати місто, якщо їм заборонять купувати канабіс у спеціалізованих кав'ярнях.

Халсема прагне скоротити кількість торгових точок, що продають канабіс. Вона написала листа членам міської ради, в якому повідомила про намір вивчити питання про те, яким чином можна знизити привабливість вживання наркотиків серед туристів. До листа вона прикріпила результати згаданого опитування.

Амстердам щосили намагається впоратися з величезною кількістю туристів. Місто, в якому проживає 1,1 мільйона осіб, щороку приваблює понад 17 мільйонів відвідувачів.

Окремо в четвер мерія Амстердама заявила, що групові екскурсії у районі "червоних ліхтарів" і інших районах столиці з вікнами для секс-працівників будуть офіційно заборонені з 1 квітня. Для екскурсій в інших центральних районах буде потрібен дозвіл.

Міська рада також проголосувала за обмеження розміру туристичних груп до 15 осіб і заборонила їм зупинятися у жвавих місцях, таких як вузькі мости чи входи магазинів і ресторанів в години їхньої роботи. Гіди, що порушують правила, будуть оштрафовані на 190 євро.

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14 02 2020 11:51
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