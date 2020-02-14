Амстердам думає про заборону продажу канабісу іноземцям

Окремо в четвер мерія Амстердама заявила, що групові екскурсії у районі "червоних ліхтарів" і інших районах столиці з вікнами для секс-працівників будуть офіційно заборонені з 1 квітня

Халсема прагне скоротити кількість торгових точок, що продають канабіс. Вона написала листа членам міської ради, в якому повідомила про намір вивчити питання про те, яким чином можна знизити привабливість вживання наркотиків серед туристів. До листа вона прикріпила результати згаданого опитування.

Мер Амстердама у пошуках способів зменшення надмірної кількості туристів розмірковує над забороною продажу канабісу гостям з іноземних держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Очільниця міста Фемке Халсема прагне залучитися політичною підтримкою свого плану після того, як отримала показові дані соціологічного опитування. Воно продемонструвало, що третина іноземних туристів і майже половина британців будуть рідше відвідувати місто, якщо їм заборонять купувати канабіс у спеціалізованих кав'ярнях.

Халсема прагне скоротити кількість торгових точок, що продають канабіс. Вона написала листа членам міської ради, в якому повідомила про намір вивчити питання про те, яким чином можна знизити привабливість вживання наркотиків серед туристів. До листа вона прикріпила результати згаданого опитування.

Амстердам щосили намагається впоратися з величезною кількістю туристів. Місто, в якому проживає 1,1 мільйона осіб, щороку приваблює понад 17 мільйонів відвідувачів.

Окремо в четвер мерія Амстердама заявила, що групові екскурсії у районі "червоних ліхтарів" і інших районах столиці з вікнами для секс-працівників будуть офіційно заборонені з 1 квітня. Для екскурсій в інших центральних районах буде потрібен дозвіл.

Міська рада також проголосувала за обмеження розміру туристичних груп до 15 осіб і заборонила їм зупинятися у жвавих місцях, таких як вузькі мости чи входи магазинів і ресторанів в години їхньої роботи. Гіди, що порушують правила, будуть оштрафовані на 190 євро.

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