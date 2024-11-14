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В Амстердамі вдруге за тиждень пройшли антиізраїльські мітинги (оновлено)

14 листопада 2024, 09:06
В Амстердамі вдруге за тиждень пройшли антиізраїльські мітинги (оновлено)
Амстердам
Було затримано 280 людей.

Поліція Нідерландів затримала в столиці десятки пропалестинських демонстрантів, які  порушили заборону на проведення мітингів, яку запровадили через насильство проти ізраїльських футбольних фанатів того тижня.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Пропалестинські мітингувальники знову вийшли на вулиці Амстердама і скандували антиізраїльські гасла такі, як "Амстердам каже "ні" геноциду".

Також вони відмовилися розходитися на вимогу і правоохоронці затримали їх.

Переважну більшість мирно помістили в автобуси і вивезли з площі.

Пізніше стало відомо, що поліція Нідерландів затримала 281 особу під час пропалестинської демонстрації у центрі столиці країни Амстердама. 

Це вдруге за тиждень. В цю неділю в Амстердамі відбулися масові єврейські погроми.

 

мітингиАмстердампропалестинські

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