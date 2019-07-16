Суд Амстердама відклав рішення про "скіфське золото" на 2020 рік
"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація... Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", - йдеться в заяві суду, повідомляє LB.ua.
У 2016 році окружний суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".
Виставка проходила в 2014 році і завершилася після окупації Криму Російською федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з голландської виставки. Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки вони були взяті.
Нагадаємо, що у 2017 році музеї Криму оскаржили передачу скіфського золота Україні.
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