Суд Амстердама відклав рішення про "скіфське золото" на 2020 рік

Апеляційний суд Амстердама знову відклав оголошення рішення у справі про повернення в Україну колекції "скіфського золота". Його мали оголосити сьогодні, 16 липня, але суд заявив, що йому потрібно ще 6-9 місяців.

"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація... Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", - йдеться в заяві суду, повідомляє LB.ua.

У 2016 році окружний суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Виставка проходила в 2014 році і завершилася після окупації Криму Російською федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з голландської виставки. Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки вони були взяті.

Нагадаємо, що у 2017 році музеї Криму оскаржили передачу скіфського золота Україні.