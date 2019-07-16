Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суд Амстердама відклав рішення про "скіфське золото" на 2020 рік

Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців
Апеляційний суд Амстердама знову відклав оголошення рішення у справі про повернення в Україну колекції "скіфського золота". Його мали оголосити сьогодні, 16 липня, але суд заявив, що йому потрібно ще 6-9 місяців.
Суд Амстердама відклав рішення про "скіфське золото" на 2020 рік Фото: EPA/UPG

"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація... Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", - йдеться в заяві суду, повідомляє LB.ua.

У 2016 році окружний суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Виставка проходила в 2014 році і завершилася після окупації Криму Російською федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з голландської виставки. Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки вони були взяті.

Нагадаємо, що у 2017 році музеї Криму оскаржили передачу скіфського золота Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2019 13:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.