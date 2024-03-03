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ПОЛІТИКА

Президентка Молдови закликає надати Україні підтримку після російської атаки в Одесі

03 березня 2024, 09:17
Президентка Молдови закликає надати Україні підтримку після російської атаки в Одесі
Фото: з вільних джерел
Серед жертв російської атаки також є діти, зокрема, тримісячна дитина.

Президентка Молдови Мая Санду закликала надати Україні підтримку після російської атаки по Одесі.

Про це вона заявила в Twitter (X).

"Кожен день має значення, і затримка з наданням допомоги ставить під загрозу ще більше невинних життів", – зазначила Санду.

За її словами, чергова атака російських безпілотників в Одесі слугує суворим нагадуванням про те, що Україна терміново потребує більшої допомоги.

Повідомляли, що у ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.

О 8.35 рятувальники повідомили, що на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявили тіло девʼятої загиблої людини.

Серед жертв російської атаки також є діти, зокрема, тримісячна дитина.

Одеська мерія повідомила у Telegram, що у будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернули опалення. Зокрема, і в будинок, в якому обвалився крайній під'їзд. Залишилося декілька квартир в найбільш пошкодженій частині будівлі, де все ще немає тепла - фахівці працюють. Наразі декілька будинків  залишаються без газопостачання. Біля зруйнованого будинку розгорнуто пункти обігріву.

Сьогодні, 3 березня, в Одесі та області сьогодні оголошено жалобу по загиблим внаслідок російської атаки. 

війнаОдесаатакарф тероризм

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