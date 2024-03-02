Атака "Шахедів" на багатоповерхівку в Одесі: є жертви і 7 людей не виходять на зв’язок

Сьогодні вночі росія атакувала "Шахедами" Одесу в результаті чого обвалилася частина багатоповерхівки.

Наразі відомо про дві жертви, семеро отримали поранення, серед яких діти і вагітна жінка, ще семеро мешканців будинку не виходять на зв'язок.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов написав в Telegram-каналі.

"Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів", - йдеться в дописі.

Пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

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