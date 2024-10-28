Президентка Швейцарії підтримала скасування заборони на реекспорт зброї в Україну
Глава Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію країн, які перебувають у стані війни, включаючи Україну.
Про це пише агенція Reuters.
За словами президентки, таке ембарго завдає шкоди промисловості і безпеці її країни.
"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої промисловості", - заявила Амхерд.
Вона додала, що деякі країни, наприклад, Нідерланди, відмовилися купувати зброю у Швейцарії, адже її не можна вільно реекспортувати і це призвело до того, що військова промисловість Швейцарії відчуває проблеми,
"Це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", - сказала Амхерд.
Президентка наголосила на тому, що Швейцарія ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни.
За її словами, Швейцарії необхідно більше інвестувати в безпеку в усій Європі та зміцнювати зв'язки з партнерами, включно з НАТО.
"За останні 30 років Швейцарія недостатньо інвестувала в оборону, і нам потрібно надолужити згаяне", - підсумувала Амхерд.
Ненадаючи зброю, Швейцарія активно допомагає у відновленні України.
Так, Швейцарія інвестує майже $6 млрд у проєкти відновлення України до 2036 року.