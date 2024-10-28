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Президентка Швейцарії підтримала скасування заборони на реекспорт зброї в Україну

28 жовтня 2024, 18:19
Президентка Швейцарії підтримала скасування заборони на реекспорт зброї в Україну
Фото: AP
Проте Берн не планує на пряму постачати зброю в країну, яка перебуває в стані війни.

Глава Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію країн, які перебувають у стані війни, включаючи Україну. 

Про це пише агенція Reuters

За словами президентки, таке ембарго завдає шкоди промисловості і безпеці її країни.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої промисловості", - заявила Амхерд.

Вона додала, що деякі країни, наприклад, Нідерланди, відмовилися купувати зброю у Швейцарії, адже її не можна вільно реекспортувати і це призвело до того, що військова промисловість Швейцарії відчуває проблеми, 

"Це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", - сказала Амхерд.

Президентка наголосила на тому, що Швейцарія ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни.

За її словами, Швейцарії необхідно більше інвестувати в безпеку в усій Європі та зміцнювати зв'язки з партнерами, включно з НАТО.

"За останні 30 років Швейцарія недостатньо інвестувала в оборону, і нам потрібно надолужити згаяне", - підсумувала Амхерд.  

Ненадаючи зброю, Швейцарія активно допомагає у відновленні України. 

Так, Швейцарія інвестує майже $6 млрд у проєкти відновлення України до 2036 року.

 

ШвейцаріяУкраїнареекспорт

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