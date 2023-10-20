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ПОЛІТИКА

Президентка Словаччини поставила умову для призначення уряду проросійського політика Фіцо

20 жовтня 2023, 20:03
Президентка Словаччини поставила умову для призначення уряду проросійського політика Фіцо
Фото: Зузана Чапутова
Чапутова вимагає замінити кандидатуру міністра екології, який заперечує глобальне потепління.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що відмовляється призначити Кабінет міністрів на чолі з проросійським політиком Робертом Фіцо у разі, якщо він не змінить кандидатуру на посаду міністра навколишнього середовища. 

Про це повідомляє Reuters.

Партія Фіцо Smer перемогла на виборах до парламенту та, сформувавши коаліцію із партією "Голос" (HLAS) та проросійською SNS, отримує більшість у парламенті, а проєвропейські політичні сили стануть опозицією. 

Фіцо заявив, що хоче призначення свого кабінету до саміту ЄС 26-27 жовтня. Але процес зайшов у глухий кут, коли ліберальна президентка Чапутова відхилила кандидатуру Рудольфа Гуляка на посаду міністра навколишнього середовища від SNS, посилаючись на його заперечення зміни клімату та словесні напади на активістів екологічних кампаній.

"Президент призначить дату призначення нового уряду лише після отримання нової пропозиції щодо кандидатури на посаду міністра навколишнього середовища, щоб вона могла призначити новий уряд у повному складі", – йдеться в заяві канцелярії Чапутової від 20 жовтня.

Заява пролунала після того, як SNS та Фіцо відмовилися змінити кандидатуру, а Фіцо заявив 19 жовтня, що очікує призначення кабінету міністрів, в якому міністерство навколишнього середовища залишиться вакантним.

За словами Чапутової, новий парламент Словаччини збереться на перше засідання 25 жовтня.

Нагадаємо, що соціал-консервативна партія Фіцо Smer перемогла на виборах 30 вересня з програмою, яка включала припинення військової допомоги Україні,незалежність зовнішньої політики від партнерів з ЄС та критику санкцій проти росії.

СловаччинаФіцоЧапутова

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