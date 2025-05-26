Президентка Словенії закликає ЄС до прямого діалогу з росією

Пірц Мусар додала, що вже обговорила можливість відновлення переговорів з кремлем з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар закликала Євросоюз почати прямий діалог із росією. Вона запропонувала розпочати з "тихої дипломатії".

Про це голова Словенії заявила в інтерв'ю Politico.

"Одна з помилок Європейського союзу полягає в тому, що ми перестали спілкуватися з росією. ЄС повинен призначити групу мудрих чоловіків і жінок, які розпочнуть "тиху дипломатію" з росією як перший крок до прямого діалогу", - сказала вона.

За словами Пірц Мусар, ЄС "не сприймається як політично сильна група" через відмову від прямої взаємодії з росією, Угорщиною та Словаччиною. Вона вважає, що Європа має зосередити свої зусилля на тому, щоб її запросили за стіл переговорів зі США, росією та Україною.

"У Європи немає іншого вибору, окрім як продовжувати діалог. Навіть якщо переговори з росією поки що не принесли результатів", - наголосила президентка Словенії.

Пірц Мусар додала, що вже обговорила можливість відновлення переговорів з кремлем з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час їхньої зустрічі в Брюсселі. За її словами, фон дер Ляєн запевнила її в тому, що в ЄС уже працюють над цим питанням.

Нагадаємо, лідери США і Європи покладають надії на Ватикан у справі залучення росії та України до мирних переговорів, після того як президент Дональд Трамп заявив, що Папа Лев XIV висловив інтерес до цієї ідеї, і це ж підтвердила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Однак кремль не зацікавлений у тому, щоб російський диктатор владімір путін вирушив до Ватикану для переговорів.

За даними джерел видання, російські чиновники не планують поїздку путіна до Ватикану або куди-небудь ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. При цьому кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.