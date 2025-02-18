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ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії закликала США до спільних дій заради справедливого миру

18 лютого 2025, 13:16
Президентка Єврокомісії закликала США до спільних дій заради справедливого миру
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Фон дер Ляєн також "дала зрозуміти" Келлогу, що "зараз критичний момент".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 18 лютого, провела зустріч з спеціальним посланцем США з питань України та росії Кітом Келлогом.

Про це поінформувала пресслужба Єврокомісії.

"Президентка фон дер Ляєн наголосила, що ЄС повністю надає свою військову допомогу Україні та готовий робити ще більше. Підтверджуючи прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру, президент повторила, що будь-яке вирішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки. Вона також висловила готовність ЄС працювати разом із США, щоб припинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують", - йдеться у повідомлені.

Фон дер Ляєн наголосила на критичній ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України, із загальним зобов’язанням у розмірі 135 млрд євро - більше, ніж будь-який інший союзник. "Це включає 52 млрд доларів військової допомоги, що відповідає внеску США. Вона окреслила плани Європи збільшити виробництво та витрати на оборону, зміцнюючи як європейський, так і український військовий потенціал", - зазначається в пресрелізі.

Фон дер Ляєн також "дала зрозуміти" Келлогу, що "зараз критичний момент".

Нагадаємо, спеціальний представник США у справах України та росії Кіт Келлог розповів, що для досягнення мирного вирішення ситуації в Україні будуть проводитися окремі переговори з російською та українською сторонами.

війнаУрсула фон дер ЛяєнКіт Келлог

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