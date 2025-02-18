Келлог розповів про стратегію США щодо мирних переговорів між Україною та росією

Спеціальний представник США у справах України та росії Кіт Келлог пояснює, що наразі обговорення можливих для встановлення миру умов будуть вестися по двом трекам – окремо з російською і окремо з українською стороною.

Спеціальний представник США у справах України та росії Кіт Келлог розповів, що для досягнення мирного вирішення ситуації в Україні будуть проводитися окремі переговори з російською та українською сторонами. Теми для обговорення поки що не розкриваються, повідомляє Інтерфакс.

Під час брифінгу в Брюсселі Келлог пояснив журналістам, що наразі адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з обома сторонами, шукаючи шляхи для мирного врегулювання. Він зазначив, що на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Віткофф, який з понеділка буде в Саудівській Аравії, де спілкуватиметься з Ушаковим. Келлог у той час перебуватиме в Києві, щоб почати обговорення того, які кроки мають бути зроблені в цьому процесі. Після цього вони обміняються інформацією та обговорять хід переговорів.

Келлог уточнив, що головними учасниками переговорів з російської та української сторін будуть відповідно путін і Зеленський, а посередником — президент Трамп.

На запитання щодо можливої участі європейських миротворців в Україні та надання США матеріально-технічної підтримки, Келлог відповів, що всі варіанти залишаються на столі для обговорення, і жоден з них не буде знятий з порядку денного. Він додав, що питання гарантій безпеки також буде обговорюватися на переговорах.

Келлог також пояснив коментарі міністра оборони США Піта Геґсета про відсутність участі США у майбутній миротворчій місії, зазначивши, що на столі є всі варіанти. Він також розповів про проведені двосторонні дискусії із союзниками під час Мюнхенської безпекової конференції, де обговорювалися проблеми та занепокоєння союзників щодо ситуації.

Нагадаємо, офіційні особи США та росії розпочали переговори в Ер-Ріяді про війну в Україні на тлі побоювань у Києві та європейських столицях, що Дональд Трамп хоче завершити війну на умовах владіміра путіна.

Зеленський заявив, що Україна не бере участі у переговорах США та рф у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Водночас спецпредставник президента США щодо України та росії Кіт Келлог заявив, що Україні не нав'язуватимуть мирну угоду.