Президентка Європарламенту закликала передати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі Києву цих ракет.

Президент Європарламенту Роберта Мецола на тлі посилення ударів військ рф по Україні виступила за якнайшвидшу передачу Києву німецьких крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє DW.

Глава Європарламенту, в інтерв'ю виданням групи Funke, оприлюдненому в суботу, 23 листопада, відповіла ствердно на запитання про те, чи виступають країни ЄС, як і США, за дозвіл застосовувати далекобійні ракети для ударів углиб РФ та чи має Берлін передати Україні ракети Taurus.

"Так, така і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи приведе це до відповідної зміни курсу після виборів до Бундестагу", - зазначила Мецола, припустивши, що зміна курсу Берліна може відбутися й раніше, адже в німецькій коаліції існують різні позиції щодо надання Taurus Києву.

Глава Європарламенту наголосила, що українські військові терміново потребують допомоги. Вона підтримала слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Київ не може нескінченно чекати на масштабну військову допомогу тільки тому, що в тій чи іншій країні Заходу проходять вибори, адже в Україні щодня на війні гинуть люди.

Також Мецола стурбована ескалацією з боку москви та посиленням російських ракетних ударів по Україні, якими росія вбиває цивільних. 21 листопада рф атакувала Дніпро експериментальною балістичною ракетою середнього радіуса дії "Орєшнік" ("Кедр"), яка може нести ядерний боєзаряд.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже давно виступає проти постачання Україні ракет Taurus, побоюючись безпосереднього втягнення Берліна у війну.