Чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку посів друге місце.

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску.

Дані про це оприлюднив сайті Центральної виборчої комісії Румунії.

В неділю, 24 листопада, в Румунії проходило голосування у першому турі президентських виборів.

Георгеску отримав перше місце всупереч прогнозам і отримав 22,86%.

Раніше опитування, проведене соціологічною компанією INSCOP вказувало на те, що лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон мають зустрітися в другому турі.

Голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" (USR) Єлена Ласконі, яка наразі бореться із Чолаку за друге місце – прозахідна проукраїнська лібералка.

В разі виходу у другий тур Георгеску і Ласконі вибори перетворюються на геополітичне протистояння – противниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прохідних виборців Румунії і отримати перемогу.

Наразі, за підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:

Келін Георгеску набирає 22,86%;

Марчел Чолаку – 19,22%;

Єлена Ласконі – 19,13%;

Джордже Сіміон – 13,87%;

Ніколає Чуке – 8,81%;

Мірча Геоане – 6,32%;

Хунор Келемен – 4,53%;

Крістіан Дяконеску – 3,11%;

Крістіан Терхеш – 1,03%.



Героргеску дуже релігійний і націоналістичний. Він проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.

За його словами, ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями.

Вчора, 24 листопада, ми повідомляли, що в Румунії розпочалися президентські вибори.