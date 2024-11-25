Президентські вибори в Румунії виграє ультраправий антизахідний кандидат
На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску.
Дані про це оприлюднив сайті Центральної виборчої комісії Румунії.
В неділю, 24 листопада, в Румунії проходило голосування у першому турі президентських виборів.
Георгеску отримав перше місце всупереч прогнозам і отримав 22,86%.
Раніше опитування, проведене соціологічною компанією INSCOP вказувало на те, що лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон мають зустрітися в другому турі.
Голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" (USR) Єлена Ласконі, яка наразі бореться із Чолаку за друге місце – прозахідна проукраїнська лібералка.
В разі виходу у другий тур Георгеску і Ласконі вибори перетворюються на геополітичне протистояння – противниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прохідних виборців Румунії і отримати перемогу.
Наразі, за підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:
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Келін Георгеску набирає 22,86%;
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Марчел Чолаку – 19,22%;
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Єлена Ласконі – 19,13%;
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Джордже Сіміон – 13,87%;
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Ніколає Чуке – 8,81%;
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Мірча Геоане – 6,32%;
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Хунор Келемен – 4,53%;
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Крістіан Дяконеску – 3,11%;
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Крістіан Терхеш – 1,03%.
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Героргеску дуже релігійний і націоналістичний. Він проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.
За його словами, ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями.
Вчора, 24 листопада, ми повідомляли, що в Румунії розпочалися президентські вибори.