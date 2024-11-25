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Президентські вибори в Румунії виграє ультраправий антизахідний кандидат

25 листопада 2024, 10:47
Президентські вибори в Румунії виграє ультраправий антизахідний кандидат
Фото: zn.ua
Чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку посів друге місце.

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. 

Дані про це оприлюднив сайті Центральної виборчої комісії Румунії.

В неділю, 24 листопада, в Румунії проходило голосування у першому турі президентських виборів.

Георгеску отримав перше місце всупереч прогнозам і отримав 22,86%. 

Раніше опитування, проведене соціологічною компанією INSCOP вказувало на те, що лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон мають зустрітися в другому турі. 

Голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" (USR) Єлена Ласконі, яка наразі бореться із Чолаку за друге місце – прозахідна проукраїнська лібералка.

В разі виходу у другий тур Георгеску і Ласконі вибори перетворюються на геополітичне протистояння – противниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прохідних виборців Румунії і отримати перемогу.

Наразі, за підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:

  • Келін Георгеску набирає 22,86%;

  • Марчел Чолаку – 19,22%;

  • Єлена Ласконі – 19,13%;

  • Джордже Сіміон – 13,87%;

  • Ніколає Чуке – 8,81%;

  • Мірча Геоане – 6,32%;

  • Хунор Келемен – 4,53%;

  • Крістіан Дяконеску – 3,11%;

  • Крістіан Терхеш – 1,03%.

  •  

Героргеску дуже релігійний і націоналістичний. Він проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.

За його словами,  ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями.

Вчора, 24 листопада, ми повідомляли, що в Румунії розпочалися президентські вибори.

 

вибориРумуніяпрезидент

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