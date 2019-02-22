Президентської династії в Білорусі не буде, запевнив Лукашенко

Лідер Білорусі заявив, що "нікому не бажає" зазнати президентських турбот.

Про це він розповів на зустрічі з курсантами та викладачами Військової академії, повідомляє офіційний портал президента Білорусі.

"Усі мої сини президентами бути не хочуть", - зазначив Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року.

На його думку, щоб зрозуміти життя президента, треба його прожити. Однак лідер Білорусі, у якого троє синів, такого "нікому не бажає".

Разом з тим Олександр Лукашенко довірився, що не назвав би свій графік надзвичайно напруженим, але зазначив, що турбот, звичайно ж, не бракує.

"Ви трохи перебільшуєте те, що тут ми, президенти, такі герої - крутимося день і ніч. Крутитися в мене є кому: у військовій сфері - міністр оборони, цілий генеральний штаб. Глава Адміністрації складає графік щоденної роботи президента, якщо треба з якимись проблемами розібратися, то і на суботу, і в неділю. Я знаю, що повинен його виконувати", - поділився президент Білорусі.

Лукашенко додав, що воліє відпочивати вдома - “допомагає в цій напруженій метушні працювати". А на море і в гори їздити не любить - "вже на третій день вовком вию", - зізнався він.

Нагадаємо, що Міністр інформації Білорусі Олександр Карлюкевич підписав наказ про видачу дозволу на поширення україномовного телеканалу UA|TV.