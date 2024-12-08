Президенту Південної Кореї висунули звинувачення в державній зраді

Вчора ​парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту.

Прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти президента Юн Сок Йоля за звинуваченням у державній зраді.

Про це в неділю, 8 грудня, повідомив керівник спеціальної групи з розслідування обставин оголошення Юном минулого тижня воєнного стану Пак Се Хьон.

Про це передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

"Порушення справи і надання статусу підозрюваного відповідає процедурі розслідування на підставі численних заяв зі звинуваченнями у скоєнні злочину", - заявив Пак.

За його словами, прокурори проводять розслідування за підозрою Юна у державній зраді та зловживанні владою.

Корейські видання пишуть, що у неділю правоохоронці заарештували колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона у межах розслідування за звинуваченням його у державній зраді та спробі заколоту.

Кіма помістили в ізолятор у Сеулі, в його офіційній резиденції та офісі поліція провела обшуки.

Вчор, 7 грудня, ​парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту.