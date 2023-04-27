Президенти росії та Туреччини обговорили Україну та "зернову угоду"
27 квітня 2023, 19:51
Фото: з вільного доступу
Сьогодні Реджеп Таїп Ердоган і владімір путін провели переговори телефоном.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Президенти під час перемовин торкнулися української тематики та ситуації із "зерновою угодою".
"Ердоган у бесіді з путіним не виключив обговорення нових ініціатив, зокрема в межах робочої групи, яку, за його словами, належить створити", – йдеться у матеріалі.
На початку тижня країни G7 закликали до продовження та розширення "зернової угоди".