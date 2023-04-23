Країни G7 закликали до продовження та розширення "зернової угоди"

Також союзники готові допомогти з розмінуванням сільськогосподарських земель.

Держави G7 закликали до "продовження, повної імплементації та розширення" критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє Reuters.

Це комюніке країни G7 оприлюднили на тлі новин про те, що зернова угода під загрозою через росію,яка її саботує.

У комюніке, узгодженому після дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, міністри сільського господарства G7 "визнали важливість" угоди, заявивши: "Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення (Чорноморської зернової ініціативи) BSGI".

"Ми засуджуємо спроби росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської «мілітаризації» продовольства", – йдеться в комюніке.

У документі також сказано, що члени G7 "готові" підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, Країни G7 думають про майже повну заборону експорту до росії.