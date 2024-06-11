Лідери намагаються взяти на себе зобов’язання напередодні бурхливих виборчих циклів.

Про це повідомляє американський журнал Foreign Policy.

Лідери держав G7 планують посилити економічний і політичний тиск на москву, коли зберуться на саміт в Італії в кінці тижня.

Глави найбільших країн обговорять виділення Україні нових кредитів із заморожених російських активів, а також планують засудити зростаючі зв'язки росії з Північною Кореєю.

Крім того, непряму підтримку Китаєм російської військової машини.

Плани майбутнього саміту знайомі з проєктами комюніке G7 і просуваються західними лідерами, які перебувають у бойовій готовності і прагнуть закріпити зовнішньополітичні перемоги перед обличчям серйозних перешкод на виборах всередині країн.

Лідери G7 в наступному році можуть кардинально змінитися і стати більш роздробленим залежно від того, як відбудуться вибори у США, Британії і незабаром у Франції.

"Це останній раз, коли група зустрічається в такій конфігурації з цими лідерами. Я думаю, це абсолютно зрозуміло... Усе це створює відчуття терміновості та серйозності того, що відбувається на саміті G7", - говорить екс радник Міжнародного валютного фонду, а нині старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради Джош Ліпскі.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запросила на зустріч лідерів щонайменше дюжини країн, що не входять до G7, включно з Алжиром, Аргентиною, Бразилією, Індією, Кенією, Мавританією, Саудівською Аравією, ПАР та ОАЕ.

Головним пріоритетом адміністрації Байдена на майбутньому саміті - це завершення роботи над угодою про надання Україні нових кредитів на суму близько 50 млрд доларів за рахунок прибутку від російських активів. Така пропозиція отримала широку теоретичну підтримку, але вона, як і раніше, стикається з цілою низкою складних юридичних і фінансових перешкод.

Ймовірно, країни "G7 виступлять із заявами, які засуджують поглиблення військових зв'язків Росії з Північною Кореєю, і направлять китайським банкам нове попередження про необхідність припинити допомагати Москві обходити західні санкції.

США й далі уникає обмежувальних заходів щодо великих китайських фінансових установ, але як перший попереджувальний постріл Вашингтон може націлитися на дрібніші китайські банки.

"Нас турбує, що Китай дедалі більше стає фабрикою для російської військової машини... Це можна назвати "арсеналом автократії", якщо врахувати, що військові амбіції рф загрожують не тільки існуванню України, а й європейській безпеці, НАТО і трансатлантичній безпеці", - заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Спроби адміністрації Байдена домогтися значних результатів на майбутньому саміті G7 вписується в ширшу стратегію адміністрації з просування свого зовнішньополітичного порядку денного в більш неформальних і спеціальних групах партнерів і союзників, оскільки традиційні багатосторонні інститути, як-от ООН, зайшли в дипломатичний глухий кут.

Тоді як адміністрація Байдена сподівається сфокусувати саміт G-7 на мобілізації міжнародної підтримки України, вона також бореться з триваючою кризою на Близькому Сході. Постійна підтримка США Ізраїлю в цій війні, тоді як кількість жертв серед мирного населення в Газі зростає, відкрила Вашингтон для широкої критики і звинувачень у лицемірстві, особливо з боку країн Глобального Півдня.

російські пропагандисти вхопилися за наратив про подвійні стандарти Заходу щодо жертв серед мирного населення в Україні та в Газі, і багато аналітиків вважають, що конфлікт у Газі допомагає кремлю донести до Глобального Півдня послання про лицемірство Заходу.

"Війна в Україні змусила нас на Заході усвідомити, що на Глобальному Півдні є над чим працювати, але тоді ми хоча б були на боці глобальної більшості... Тепер, коли йдеться про Ізраїль і Газу, ми просто в меншості... Ми опинилися у набагато складнішому становищі, ніж рік тому, стосовно Глобального Півдня.... і тепер Заходу доводиться мати справу з повною відсутністю довіри", - сказав директорка італійського аналітичного центру Istituto Affari Internazionali Наталі Точчі.