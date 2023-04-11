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ПОЛІТИКА

росіяни блокують дію "зернової угоди" – Мінінфраструктури

11 квітня 2023, 19:46
росіяни блокують дію
Ситуація зараз критична.

росіяни навмисно блокують експорт зерна з України Чорним морем. 

Про це повідомляє заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков у коментарі The Guardian.

За словами чиновника, сьогодні, 11 квітня, представники росії, ООН та Туреччини не проводили інспекції суден з українським зерном, які вони мають виконувати у рамках "зернової угоди".

Він уточнив, що Україна подала назви трьох суден для перевірки. Але росіяни їх викреслили та подали інші судна з поточної черги. Через такі дії представників країни-агресора жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що рівносильне блокаді з боку москви.

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", - наголосив заступник міністра.

Васьков розповів, що у разі продовження подібних дій росіян ціни на продовольство можуть зрости на 15%. Це змусить українських фермерів знову накопичувати зерно, як минулого року, через що їм загрожують фінансові труднощі.

Раніше повідомлялось, що росія починає постачання палива до Ірану залізничним транспортом.

війназернова угодарф тероризм

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