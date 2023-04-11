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ПОЛІТИКА

росія починає постачання палива до Ірану залізничним транспортом – Reuters

11 квітня 2023, 17:38
росія починає постачання палива до Ірану залізничним транспортом – Reuters
Джерело: zn.ua
Міністерства нафти росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі.

росія цього року вперше почала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці відмовилися від торгівлі з москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 галузеві джерела і дані про експорт.

"Західні санкції щодо російських нафтопродуктів через те, що москва називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, переформатували світові ринки палива: танкери стали ходити довшими маршрутами, а постачальники обирають екзотичні напрямки і способи транспортування", - пише агентство.

Міністерства нафти росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі.

Восени минулого року віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак оголосив про початок своп-поставок нафтопродуктів з Іраном, але фактичні поставки почалися тільки в цьому році, повідомили джерела Reuters.

У лютому і березні росія поставила до Ірану до 30 тис тонн бензину і дизельного палива, повідомили Reuters два джерела, знайомі з даними про експорт.

Третє джерело підтвердило факт торгівлі, але не змогло підтвердити обсяги.

Всі обсяги були поставлені залізницею з росії через Казахстан і Туркменістан. Одне з джерел повідомило, що деякі партії бензину були відправлені з Ірану до сусідніх країн, в тому числі до Іраку, вантажівками.

Іран є виробником нафти і має власні нафтопереробні заводи, але останнім часом його споживання перевищує внутрішнє виробництво палива, особливо в північних провінціях.

росія постачала невеликі обсяги палива до Ірану танкерами через Каспійське море, як це було у 2018 році, повідомили два трейдери.

російські нафтові компанії наразі зацікавлені в експорті дизельного палива і бензину до Ірану залізницею, оскільки експорт морським транспортом стикається з високими фрахтовими ставками і ціновим обмеженням, встановленим країнами "Великої сімки" (G7).

Раніше повідомлялось, що Угорщина домовилась з москвою про продовження постачання природного газу і нафти.

Іраннафта рф

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