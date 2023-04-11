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ПОЛІТИКА

Угорщина домовилась з москвою про продовження постачання природного газу і нафти

11 квітня 2023, 16:41
Угорщина домовилась з москвою про продовження постачання природного газу і нафти
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
За словами міністра, безперебійні поставки російського газу є нібито важливими для Угорщини.

Під час візиту міністра закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто до москви, політик домовився про продовження поставок газу й нафти з "газпромом".

Про це заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто, пише Magyar Hang.

"Однак, доки питання енергопостачання є фізичним, а не політичним чи ідеологічним, подобається нам це чи ні, росія і співпраця з нею залишатимуться вирішальними для енергетичної безпеки Угорщини", - заявив Сіярто.

За словами міністра, безперебійні поставки російського газу є нібито важливими для Угорщини. Він відзначив, що відповідно до домовленості, Будапешт матиме змогу закуповувати більше газу, ніж передбачено довгостроковим контрактом, у разі необхідності.

Друга угода розширила можливості для Угорщини щодо сплачування частини ціни, що перевищує 150 євро, незалежно від поточної ціни на газ, на умовах відстрочки.

Також Сіярто додав, що також була досягнута домовленість про постачання нафти через українсько-угорський кордон.

"Для того, щоб зберегти транзит через Україну, угорська компанія MOL розраховуватиметься за транзит безпосередньо з українським оператором трубопровідної мережі", - пише видання.

Нагадаємо, в росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки.

нафта рфУгорщина

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