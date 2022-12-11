Президенти України і Туреччини обговорили можливе розширення зернового коридору

Сторони обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору

Сьогодні президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

"Продовжив діалог із Президентом Ердоганом. Подякував за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine. Також обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору", – йдеться в повідомленні.

Раніше Ердоган провів телефонну розмову із путіним, в якій обговорив можливість почати працювати над експортом різних харчових продуктів і поступово інших товарів через зерновий коридор.