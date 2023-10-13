Президенти Єврокомісії та Європарламенту відвідують Ізраїль
Про це йдеться на сайті Європейської комісії.
"Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейського парламенту Роберта Мецола відвідають Ізраїль у п’ятницю, щоб висловити солідарність із жертвами терористичної атаки ХАМАС та зустрітися із керівництвом Ізраїлю. Програма візиту буде оголошена пізніше", - зазначається на сайті.
Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.