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Президенти Єврокомісії та Європарламенту відвідують Ізраїль

13 жовтня 2023, 13:08
Президенти Єврокомісії та Європарламенту відвідують Ізраїль
Фото: Укрінформ
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європарламенту Роберта Мецола сьогодні здійснять візит до Ізраїлю.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

"Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейського парламенту Роберта Мецола відвідають Ізраїль у п’ятницю, щоб висловити солідарність із жертвами терористичної атаки ХАМАС та зустрітися із керівництвом Ізраїлю. Програма візиту буде оголошена пізніше", - зазначається на сайті.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.

 
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