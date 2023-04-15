Прігожин закликав закінчити війну в Україні

Ватажок ПВК "Вагнер" зазначив, що "якщо раніше Україна була частиною росії, то тепер це є абсолютно національно-орієнтована держава".

Засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин вважає, що росія досягла цілей "спеціальної військової операції" в Україні, і її треба зупинити.

Про це він написав у своїй статті.

"У якомусь сенсі ми справді їх досягли. Ми перемололи величезну кількість бійців ЗСУ і можемо самі собі звітувати про те, що завдання "СВО" виконані. росія відрізала Азовське та великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор у Крим", – перерахував Прігожин.

Він вважає, що "для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити жирну крапку" у цій війні. На думку Прігожина, ідеальним варіантом було б "оголосити про закінчення "СВО" та повідомити все про те, що росія досягла тих результатів, які планувала". Однак для цього, як він вважає, потрібно "намертво закріпитися, закігтитися на тих територіях, які вже є".

Він не вірить, що росії вдасться досягти суттєвих результатів, оскільки змінилася сама Україна та ставлення союзників.

"Але є лукавство – якщо раніше Україна була частиною колишньої росії, то тепер це є абсолютно національно-орієнтована держава. Якщо до 24 лютого 2022 року Євросоюз хотів дати Україні десяток мільйонів доларів, то тепер на війну їм збагрюють десятки мільярдів", – написав він.

Раніше повідомлялось, що ЄС наклав санкції на ПВК "Вагнер" і частину медіаімперії Прігожина.