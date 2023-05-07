Прігожин заявив, що "вагнерівцям" дадуть необхідну кількість боєприпасів та зброї

Міноборони рф пообіцяло надати ПВК Вагнер стільки озброєння та боєприпасів, "скільки потрібно для продовження бойових дій".

Засновник ПВК Вагнер Євген Прігожин заявив, що отримав, імовірно, від Міноборони рф бойове розпорядження, що вояки отримають боєприпаси та озброєння.

Про це повідомила пресслужба Прігожина в неділю, 7 травня.

"Сьогодні вночі ми отримали бойове розпорядження, вперше за весь час…Нам обіцяють дати боєприпаси й озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде все виставлено, що необхідно, щоб нас не підрізав противник. Нам кажуть, що ми можемо діяти в Бахмуті так, як ми вважаємо за потрібне", - заявив він.

За словами Прігожина, їм "дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК Вагнер у взаємодії з Міністерством оборони рф".

Нагадаємо, Прігожин і Кадиров хочуть звинуватити Міноборони рф у невдачах в Бахмуті.